Отмечается, что к репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации. Напомним, что по состоянию на сегодняшний день Россия в войне с Украиной потеряла около 20 600 человек. Наверняка на параде 9 мая страна-агрессор покажет остатки своей "второй армии мира".

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"В целом во время подготовки к параду на Красной площади задействованы 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", – отметили в Минобороны России.

Военнослужащие на параде:

По данным российских СМИ, репетиция парада прошла в подмосковном селе Алабино. В подготовке принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России и других силовых ведомств. Похоже, что у российской армии не хватает опытных военных, поэтому на параде "топать" должны дети.

Среди участников парада будут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа. А также тренировались воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.

Российская техника, участвующая в параде:

Среди техники, которую покажут на параде, есть автомобили повышенной проходимости "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, "Курганец-25", системы ракетно-артиллерийского вооружения "Искандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системы противоракетной обороны "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Триумф" и т.д.

Авиация агрессора:

На репетиции в небе летали 62 самолета (истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, бомбардировщики Су-34, Су-24М) и 15 вертолетов (ударные вертолеты Ми-24, группы вертолетов Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24).

Сколько техники потеряли российские военные с начала своей агрессии против Украины:

танков – 790,

боевых бронированных машин – 2041,

артиллерийских систем – 381,

РСЗВ - 130,

средств ПВО – 67,

самолетов – 167,

вертолетов – 147,

автомобильной техники – 1487,

кораблей – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В сети появилось видео с российской авиацией. Там самолеты группируются в "славноизвестную" букву Z. Для всего мира эта буква стала символом агрессии, геноцида украинского народа и террора против гражданских. В России же гордятся такой символикой и считают себя спасателями и борцами с нацизмом.