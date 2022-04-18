Зазначається, що до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації. Нагадаємо, що станом на сьогодні Росія у війні з Україною втратила близько 20 600 осіб. Напевно на параді 9 травня країна-агресорка покаже залишки своєї "другої армії світу".

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"Загалом під час підготовки до параду на Червоній площі задіяні 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця сучасного озброєння та військової техніки, 77 літаків та гелікоптерів", – зазначили в Міноборони Росії.

Військовослужбовці на параді:

За даними російських ЗМІ, репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. Зазначається, що в підготовці брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони Росії та інших силових відомств. Схоже на те, що в російській армії не хватає досвічених військових, тому на параді "топати" мають діти.

Зокрема, серед учасників параду будуть офіцери, сержанти та солдати з'єднань та військових частин Західного військового округу. А також тренувалися вихованці суворовських та нахімівських училищ, кадетського корпусу, учасники руху "Юнармія", терські та кубанські козаки.

Російська техніка, яка бере участь у параді:

Серед техніки, яку покажуть на параді є автомобілі підвищеної прохідності "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата", бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, "Курганець-25", системи ракетно-артилерійського озброєння "Іскандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системи протиракетної оборони "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Тріумф" тощо.

Авіація агресора:

На репетиції у небі літали 62 літаки (винищувачі Су-57, Су-35, Су-30СМ, МіГ-31БМ, літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76 та Іл-78, бомбардувальники Су-34 , Су-24М) та 15 вертольотів (ударні вертольотів Мі-24, групи вертольотів Ка-52, Мі-28н, Мі-8 та Мі-24).

Скільки техніки втратили російські військові від початку своєї агресії проти України:

танків – 790,

бойових броньованих машин – 2041,

артилерійських систем – 381,

РСЗВ – 130,

засоби ППО – 67,

літаків – 167,

гелікоптерів – 147,

автомобільної техніки – 1487,

кораблі – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,

спеціальна техніка – 27,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У мережі з'явилися відео з російською авіацією. Там літаки групуються у "славнозвісну" букву Z. Для всього світу ця літера стала символом агресії, геноциду українського народу та терору проти цивільних. Натомість у Росії пишаються такою символікою і вважають себе рятівниками та борцями з нацизмом.

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