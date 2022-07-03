Россия готовится к аннексии

В то же время эти "министры" начинают приводить за собой свои региональные команды – тоже граждан России. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день тех сепаратистов, которые поддерживали Россию, начинают "зачищать" – выгоняют с работы из оккупационных администраций. То есть их, в сущности, использовали.

Вместе с тем, региональные элиты на местах не удовлетворены приходом чиновников из страны-агрессора и выгоняют под их контролем людей с должностей в оккупационных администрациях.

То есть "проект Новороссия" и квазиреспублик на Донбассе – закрытый. Сейчас Россия пытается перейти к аннексии,

– сказал Лисянский.

Поэтому и расставляют людей из России на руководящие должности в так называемые министерства, которые согласовал Сергей Кириенко – куратор временно оккупированных Россией территорий Украины от Кремля.

Эти все вопросы не согласовывают даже с предводителем Пушилиным. Он тоже переходит на второй план. Больше нечего прикрывать свои оккупационные действия, якобы с "местными сепаратистами".

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То есть кадры из России полностью вытесняют местных так называемых функционеров сепаратистских и оккупационных "администраций".

Напомним, Россия обнародовала свой план по порядку аннексии территорий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, а учитывая "демократичность процессов", нет сомнения, что его примут.

Полностью интервью с Лисянским о квазиреспубликах на Донбассе: смотрите видео