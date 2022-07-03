Росія готується до анексії

Натомість ці "міністри" починають приводити за собою свої регіональні команди – теж громадян Росії. Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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За його словами, станом на сьогодні тих сепаратистів, які підтримували Росію, починають "зачищати" – виганяють з роботи з окупаційних адміністрацій. Тобто їх, по суті, використали.

Разом з тим, регіональні еліти на місцях не задоволені приходом чиновників з країни-агресорки і виганяють під їх контролем людей з посад в окупаційних адміністраціях.

Тобто "проєкт Новоросія" та квазіреспублік на Донбасі – закритий. Зараз Росія намагається перейти до анексії,

– сказав Лисянський.

Тож і розставляють людей з Росії на керівні посади в так звані "міністерства", які погодив Сергій Кирієнко – куратор тимчасово окупованих Росією територій України від Кремля.

Ці всі питання не погоджують навіть з ватажком Пушиліним. Він теж переходить на другий план. Більше нема чого прикривати свої окупаційні дії, нібито з "місцевими сепаратистами".

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Тобто, кадри з Росії повністю витісняють місцевих так званих функціонерів сепаратистських та окупаційних "адміністрацій".

Нагадаємо, Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми, а враховуючи "демократичність процесів", немає сумніву, що його ухвалять.

Повністю інтерв'ю з Лисянським про квазіреспубліки на Донбасі: дивіться відео