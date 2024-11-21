Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101, повторно снаряжают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал Tracking.

Смотрите также Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", – СМИ

Сколько бортов Ту-95МС снаряжены ракетами

Несколько Ту-95МС для повторного снаряжения крылатыми ракетами совершили посадку на авиабазу "Энгельс-2". В 6:30 первые из них были отправлены на "Оленью".

По состоянию на 21 ноября известно о 2 снаряженных ракетами бортах.

"Общее количество Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 11:00 21 ноября составляет 19х единиц: "Оленья" – 10х Ту-95МС, "Энгельс-2" – 4х Ту-95МС, "Дягилево" – 3х Ту-95МС", – пишут мониторы.

Еще 2 борта совершили перелет на аэродром "Приволжский" в Астрахани.

Напомним, что утром 21 ноября между 5:00 и 7:00 Россия атаковала Днепр и направила ракеты на предприятия и критическую инфраструктуру.

Со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области было выпущено 7 крылатых ракет Х-101. Украинская ПВО уничтожила 6 из них.