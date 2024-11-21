Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101, повторно споряджають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий канал Tracking.

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Скільки бортів Ту-95МС споряджені ракетами

Декілька Ту-95МС для повторного спорядження крилатими ракетами здійснили посадку на авіабазу "Енгельс-2". О 6:30 перші з них було відправлено на "Оленью".

Станом на 21 листопада відомо про 2 споряджені ракетами борти.

"Загальна кількість Ту-95МС поблизу України станом на 11:00 21 листопада становить 19х одиниць: "Оленья" – 10х Ту-95МС, "Енгельс-2" – 4х Ту-95МС, "Дягилєво" – 3х Ту-95МС", – пишуть монітори.

Ще 2 борти здійснили переліт на аеродром "Приволзький" в Астрахані.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада між 5:00 та 7:00 Росія атакувала Дніпро та спрямувала ракети на підприємства та критичну інфраструктуру.

Зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області було випущено 7 крилатих ракет Х-101. Українська ППО знищила 6 з них.