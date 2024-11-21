Росія 21 березня вдарила по Дніпру та пошкодила підприємство. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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У місті сталось дві пожежі

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі,

– мовиться в повідомленні.

Мовиться про наслідки вибухів, які пролунали приблизно 0 6 ранку.

Крім цього, вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували артилерію та РСЗВ "Град". На щастя, обійшлось без постраждалих.

Зранку Росія також підіймала Ту-95 та знову запустила ракети по Дніпрі. Там прогриміла серія вибухів. наразі наслідки цього невідомі.