Росія 21 березня вдарила по Дніпру та пошкодила підприємство. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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У місті сталось дві пожежі
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.
На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі,
– мовиться в повідомленні.
Мовиться про наслідки вибухів, які пролунали приблизно 0 6 ранку.
Крім цього, вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували артилерію та РСЗВ "Град". На щастя, обійшлось без постраждалих.
Зранку Росія також підіймала Ту-95 та знову запустила ракети по Дніпрі. Там прогриміла серія вибухів. наразі наслідки цього невідомі.