Как сообщает эксперт Алексей Голобуцкий, это может быть взрыв ЗАЭС или тактический ядерный удар. Больше о прогнозе эксперта, рассказываем дальше.

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"В то время, когда все обсуждают возможный взрыв на Запорожской атомной, московиты начинают непонятные приготовления на одной из своих станций. На территории курской АЭС идут масштабные работы, перемещается большое количество техники и людей. Учитывая предварительные заявления кремля, это все может быть подготовкой к спланированной "аварии" и даже взрыву", – пишет Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, по традиции виновной объявят Украину.

Замысел прост: обвинив Украину, московиты объявят "ответный удар". Что это будет – тактическая ядерка или взрыв на ЗАЭС, не так уж важно. За неимением других козырей, москали таки могут решиться на реальное ядерное противостояние

– резюмирует Голобуцкий.

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