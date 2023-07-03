Як повідомляє експерт Олексій Голобуцький, це може бути вибух на ЗАЕС чи тактичний ядерний удар. Більше про прогноз експерта, розповідаємо далі.

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"В той час, коли всі обговорюють можливий вибух на Запорізькій атомній, московити починають незрозумілі приготування на одній зі своїх станцій. На території курської АЕС йдуть масштабні роботи, переміщується велика кількість техніки та людей. Враховуючи попередні заяви кремля, це все цілком може бути підготовкою до спланованої "аварії" і навіть вибуху", – пише Олексій Голобуцький.

За словами експерта, за традицією, винною оголосять Україну.

Задум простий: звинувативши Україну, московити оголосять "удар у відповідь". Що це буде – тактична ядерка чи вибух на ЗАЕС, не так вже й важливо. За відсутністю інших козирів, москалі таки можуть зважитися на реальне ядерне протистояння,

– резюмує Голобуцький.

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