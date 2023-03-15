Это свидетельствует о двух вещах. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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"Первая: Россия готовится к тому, что в Москве может начаться "хлопок". Вторая: никакой стационарной ПВО в России, очевидно, вообще нет. Или россияне настолько в ней не уверены, что готовы расставлять весь набор систем ПВО вооруженных сил России в Москве", – утверждает военный эксперт.

Стоит вспомнить "Панцири", что поднимали на крыши административных зданий. А сегодня, акцентирует Жданов, целые дивизионы развернуты в Москве и в ее окрестностях.

Уже начались приключения

Как отметил военный эксперт, неизвестные сломали кабельное телевидение в Москве и начали транслировать сигналы воздушной тревоги с призывом пройти в ближайшее укрытие. Москвичи начали создавать интерактивную карту бомбоубежищ.

Правда, все они закрыты на замок, но народ стал учить маршруты. Рекомендую начать собирать тревожные чемоданы. Мы это уже проходили в феврале 2022 года,

– подчеркнул Жданов.

Недавно три беспилотника летали над воинской частью воздушно-космических войск в Новой Москве. Она развернута посреди поля и "обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы". По информации РосСМИ, беспилотники вели наблюдение за частью. Дроны шли на высоте 200 метров, снизились, покружились и улетели.

Сняли все на видео, возможно, отфотографировали. Учитывая высоту, все было снято в деталях,

– говорит военный эксперт.

Квадрокоптеры подняли с лесополосы рядом с объектом. Правоохранители обследовали местность, но следы оператора дрона не нашли.

Настораживает то, что русские военные почему-то не открыли огонь по этим дронам. Военная часть развернута и работает в боевом режиме,

– заметил Жданов.

По его словам, это может быть постановочный спектакль для устрашения собственного населения. Инцидент сразу был обнародован пропагандистскими СМИ России.

"И опять-таки вопрос: нечем было сбить? Вы ничего не можете сделать с донами? Тогда чего вы там стоите? Кого вы тогда защитите? Или же население Москвы готовят к тому, что ситуация может резко ухудшиться", – подытожил военный эксперт. .

Россия готовится к "хлопку" / ПВО – везде: смотрите видео

Никакой паники