Кадры с установлением ПВО в Туапсе разлетелись по сети. 24 Канал. Очевидно, россияне готовятся к "горячему" пляжному сезону.

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Никакой паники в Туапсе

Через год после "Киев за три дня" мы дошли до того, что сначала узнаем о существовании города Туапсе, а после того, как мы о нем узнали – туда завезли ПВО. Однако паники нет, потому что в Москве "Панцири" тоже устанавливали без паники, особенно на крыше тамошнего минобороны.

В Туапсе завезли ПВО: смотрите видео

В Туапсе боятся "украинских беспилотников"

В российском городе Туапсе в Краснодарском крае ночью 28 февраля вспыхнул масштабный пожар. Горела территория нефтяного завода. оккупанты заявили о "хлопках", говорили якобы нефтебазу атаковали 2 беспилотника. По традиции россияне увидели в этом "украинский след". К слову, за год до этого россияне говорили о якобы полном контроле над украинским небом, а теперь, если их послушать, то не совсем контролируют свое.

Эта якобы "атака беспилотниками" вызвала изрядную панику у россиян и они традиционно призывали все бомбить и уничтожать. На следующий же день оккупанты решили "отомстить" и отправили дрон-камикадзе с надписью "За Туапсе" в Кременчуг на Полтавщине, чтобы тот разрушил жилой дом.