Кадри зі встановленням ППО в Туапсе розлетілися мережею, повідомляє 24 Канал. Вочевидь, росіяни готуються до "гарячого" пляжного сезону.

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Жодної паніки в Туапсе

За понад рік після "Кієв за трі дня" ми дійшли до того, що спершу дізнаємося про існування міста Туапсе, а після того, як ми про нього дізналися – туди завезли ППО. Однак паніки немає, бо у Москві "Панцирі" теж встановлювали без паніки, особливо на даху тамтешнього міноборони.

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У Туапсе бояться "українських безпілотників"

У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, вночі 28 лютого спалахнула масштабна пожежа. Горіла територія нафтового заводу. Окупанти заявили про "хлопки", говорили нібито нафтобазу атакували 2 безпілотники. За традицією, росіяни побачили в цьому "український слід". До слова, за рік до того росіяни говорили про нібито повний контроль над українським небом, а тепер, якщо їх послухати, то не зовсім контролюють своє.

Ця нібито "атака безпілотниками" викликала неабияку паніку в росіян і вони традиційно закликали все бомбити і знищувати. Наступного ж дня окупанти вирішили "помститися" і відправили дрон-камікадзе з написом "За Туапсе" у Кременчук на Полтавщині, щоб той зруйнував житловий будинок.