Так, Военно-морские силы нашего государства страна-агрессор грабила несколько раз. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, выделив два ключевых случая.

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Россия грабила украинский флот годами

По его словам, первый раз это произошло во время распределения Черноморского флота. Тогда Россия пыталась забрать себе все, что было для нее важным, кое-что они банально украли. Среди ограбленного есть и единственный их авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Как пояснил представитель, россияне попросту высадили украинскую часть команды, и перегнали судно себе. Второй раз это произошло уже в 2014-м, когда Черноморский флот России блокировал в бухтах украинские корабли. Некоторые из них оккупанты захватили, но не использовали.

Так и разграбляли более 10 лет. Из части – вынимали оборудование для использования на своих судах, а фактически пустые корабли потом уничтожали или использовали как мишени для надводных стрельб,

– рассказал он.

Плетенчук также говорит, что уникальной является ситуация с большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", который беспощадно растащили в течение 9 лет, но потом решили восстанавливать. Ведь вернуть его в строй оказалось легче, чем починить БДК "Минск".

Впрочем, как известно, по состоянию на сейчас в море он до сих пор не вышел.