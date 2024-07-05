Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, отметив, что оккупанты могли бы перебросить через внутренние воды малые ракетные корабли или суда большего класса в Азово-Черноморский регион.

Читайте также С помощью F-16 ВСУ расширят коридор для торговых судов в Черном море, – командующий ВМС

Сколько российских кораблей в Крыму

Как отметил Плетенчук, оккупанты не могут справиться с теми кораблями, которые уже находятся в Азово-Черноморском регионе. Военно-морская база в Новороссийске не рассчитана на еще большее количество кораблей.

В Крыму остаются единицы кораблей. В основном это вспомогательный флот и те единицы, которые находятся на ремонте. Там интересная ситуация получилась с ракетным катером, который собирались списывать. А после уничтожения аналогичного катера "Ивановец" они решили тот катер восстановить,

– рассказал Плетенчук.

С ремонтом кораблей ситуация также достаточно интересная. Именно в Крыму оккупанты имеют основную производственную базу в Азово-Черноморском регионе. Но безопасных локаций для ремонта на полуострове нет.

Уже была интересная ситуация, когда оккупанты заканчивали ремонт больших десантных кораблей. Сейчас там находится 5 таких судов. Когда они должны были выходить на ходовые испытания, туда снова прилетело. Эти суда вернулись на ремонт.

Крым сейчас не является той локацией, где можно хранить корабли. С ремонтом то же самое. Вероятнее всего, там будут "ремонтироваться" корабли уже до конца войны,

– отметил Плетенчук.

Оккупанты, конечно, рассказывают, что активно проводят учения. К примеру, сегодня утром два сторожевых корабля, принадлежащих ФСБ, осуществляли тренировки личного состава по противодиверсионной обороне. Это не назовешь учениями, которые оккупанты проводили ранее.

Они там могут стрелять из штатного вооружения во время тренировок. Могут кидать гранаты в воду. Это обычная тренировка личного состава. Учениями это не назовешь уже. Потому что учения – это маневрирование в море. Соответствующие упражнения с помощью кораблей. А кораблей там уже нет,

– объяснил Плетенчук.

Сейчас в Крыму нет кораблей, которые могут угрожать материковой части Украины. В Азовском море находятся три единицы. Это – ракетный катер и два минных тральщика, которые могут выполнять простейшие задачи или переход между базами.