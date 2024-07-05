Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, зауваживши, що окупанти могли б перекинути через внутрішні води малі ракетні кораблі або ж судна більшого класу до Азово-Чорноморського регіону.

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Скільки російських кораблів в Криму

Як наголосив Плетенчук, окупанти не можуть дати ради тим кораблям, які вже перебувають в Азово-Чорноморському регіоні. Військово-морська база в Новоросійську не розрахована на ще більшу кількість кораблів.

В Криму залишаються одиниці кораблів. Здебільшого це допоміжний флот та ті одиниці, які перебувають на ремонті. Там цікава ситуація вийшла з ракетним катером, який збиралися списувати. А після знищення аналогічного катеру "Івановець" вони вирішили той катер відновити,

– розповів Плетенчук.

З ремонтом кораблів ситуація також досить цікава. Саме в Криму окупанти мають основну виробничу базу в Азово-Чорноморському регіоні. Але безпечних локацій для ремонту на півострові немає.

Вже була цікава ситуація, коли окупанти закінчували ремонт великих десантних кораблів. Зараз там перебуває 5 таких суден. Коли вони мали виходити на ходові випробування, туди знову прилетіло. Ці судна повернулись на ремонт.

Крим зараз не є тією локацією, де можна зберігати кораблі. З ремонтом те саме. Найімовірніше, там "ремонтуватимуться" кораблі вже до кінця війни,

– зауважив Плетенчук.

Окупанти, звісно, розповідають, що активно проводять навчання. До прикладу, сьогодні вранці два сторожові кораблі, які належать ФСБ, здійснювали тренування особового складу з протидиверсійної оборони. Це не назвеш навчаннями, яке окупанти проводили раніше.

Вони там можуть стріляти зі штатного озброєння під час тренувань. Можуть кидати гранати в воду. Це звичайне тренування особового складу. Навчанням це не назвеш вже. Бо навчання – це маневрування в морі. Відповідні вправи за допомогою кораблів. А кораблів там вже немає,

– пояснив Плетенчук.

Зараз в Криму немає кораблів, які можуть загрожувати материковій частині України. В Азовському морі перебувають три одиниці. Це – ракетний катер та два мінні тральники, які можуть виконувати найпростіші завдання або перехід між базами.