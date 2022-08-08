Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что для нас важно предупредить россиян уже на официальном уровне, что им это не удастся.

Важно Зеленский предостерег, что победа путина в войне может обернуться третьей мировой войной

Работают на внутреннюю пропаганду

Они приняли это решение примерно 1,5 – 2 месяца назад. О том, что они аннексируют эти территории и дальше рассказывают, что это территория россии,

– объяснил эксперт.

По его словам, россияне будут пытаться провернуть все так, будто это Украина ведет наступление на российские территории. Однако этого не признают даже такие союзники рф, как Китай и Иран. "Кроме КНДР, Никарагуа и условной Абхазии с Осетией никто признавать этого, конечно же, не будет ", – заметил Вадим Денисенко.

По мнению советника министра внутренних дел, для оккупантов очень важно в их внутренней пропаганде рассказывать, что это российская территория. Мол, они отвоевывают то, что еще Екатерина II сделала.

Вадим Денисенко о плане россии аннексировать Юг Украины: смотрите видео

Псевдореферендумы на Юге: что известно

россия из-за сопротивления украинцев на оккупированных территориях хочет ускорить подготовку к проведению псевдореферендумов . Так, в Мелитополе рассматривают семидневное "голосование на дому". Выглядит это так: вооруженные военные россии будут ходить по жилищам мелитопольцев и заставлять их угрозами голосовать.

На территории временно оккупированной Херсонской области "единая россия" развила бурную активность. путинская партия готовится к псевдореферендуму, который приказали провести осенью. Дата так называемого "голосования" не изменилась – это 11 сентября 2022 года. Представители партии заняты тем, что готовят списки "избирателей" и за материальное вознаграждение ищут агитаторов.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что все планы оккупантов по проведению "референдума" останутся в их больных головах.

СБУ перехватила российские документы по "референдуму" в Херсонской области. Так, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры из россии". Они должны организовать более 140 пророссийских пикетов, чтобы освещать это в пропагандистских СМИ.

Достойно внимания – Назвали худший сценарий на Юге: смотрите видео