Нафталиновые звезды

Куча советско-российских звезд, которые в последний раз что-то вживую пели еще в 90-х, существуют только в памяти более старшего поколения, минимум 30+.

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В большинстве этих звезд мало кто точно вспомнит, живы ли эти звезды и когда их в последний раз видели.

Что это было

И вот бывшая певица ртом Салтыкова приехала на "День России" в оккупированный Энергодар. Поэтому я-же-мать посетила роддом.

Там сидят украинские матери 20+ лет и с удивлением смотрят на эту тетку. Кто к ним приехал? Дочь Салтыкова и Щедрина? Я себе иначе представляла Кабаеву и тому подобное.

Уже ходи с табличкой с QR-кодом на страницу о тебе в Википедии и раздавай календари из "Песни Года-94". Но такое говно всплыло. 56 лет, когда-то пело.