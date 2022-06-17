Нафталінові зірки

Купа радянсько-російських зірок, що востаннє щось наживо співали ще в 90-х, існують тільки в пам'яті більш старшого покоління, мінімум 30+.

Читайте також Такий, як Путін: в Україні ліквідували моцного окупанта

По більшості цих зірок мало хто точно згадає, чи живі ці зірки і коли їх востаннє бачили.

Що це було

Аж ось колишня співачка ротом Салтикова приїхала на "День Росії" до окупованого Енергодара. Бо я-же-мать відвідала пологовий будинок.

Там сидять українські матері 20+років і з подивом дивляться на цю тьотку. Хто до них приїхав? Донька Салтикова і Щєдріна? Я собі інакше уявляла Кабаєву і тому подібне.

Вже ходи з табличкою з QR-кодом на сторінку про тебе у Вікіпедії і роздавай календарі з "Пєсні Года-94". Але отаке гівно вспливло. 56 років, колись співало.