Найвідомішим полковником КГБ/КДБ є Путін

Але є одне але. Путін не був полковником КДБ – під вибори його зробили полковником ФСБ, в цьому званні він пішов у відставку. КДБ він залишив у званні підполковника. Хоча і тут є питання.

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У Східній Німеччині він працював майором. А вже коли "Совок" починав розвалюватись, то йому чи то дали наостанок підполковника, чи то він так і лишився майором – різне писали…

Формально йому дали полковника ФСБ на початку 99-го року, коли він вже очолював ФСБ.

Так чи інакше, але з Путіна ліпили образ бравого полковника під вибори, бо полковник звучить краще ніж підполковник. Що вже казати за якогось майора.

Могила окупанта Молчанова / фото – Кавказ.Реалії

Чому я так чіпляюсь за ці звання?

У радянсько-російській ієрархії всі працівники ОГПУ/МГБ/НКВС/КДБ/ФСБ можуть носити схожі на військові звання, але по факту вони на 1-2-3 звання вище своїх армійсько-флотських колег.

Особливо такі епізоди "субординації" люблять смакувати росіяни у своїх численних фільмах про "Смерш", коли майор "гозбєзопасності" ставить на місце якогось армійського полковника – про це знімають прямо серіали та епічні бойовики.

Тобто знищений підполковник ФСБ – це рівень знищеного армійського полковника чи генерал-майора. Тут так само цікаво, до якого "отдєла" відносився цей підполковник і що він забув в Україні.

Насправді до складу ФСБ входять прикордонники, як це і було в часи СРСР. Як відомо, на кордоні так само неспокійно + він прикордонник з Краснодару (=прикордоння).