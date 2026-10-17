Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Артем Бронжуков. По его словам, Путин на протяжении почти 5 лет полномасштабной войны пытается втянуть Беларусь в боевые действия в более широком масштабе. Однако пока этого не произошло.

Насколько вероятна эта угроза?

По мнению Бронжукова, пока маловероятно, что Лукашенко пойдет на такой сценарий. Однако полностью исключать его не стоит. Самопровозглашенный президент Беларуси осознает, что последствия для него могут быть крайне серьезными.

Украина имеет полное – и моральное, и военное – право отвечать на такие удары, если они будут наноситься с территории Беларуси.

Каковы будут последствия для самого режима Лукашенко? Вот работает "Беларуськалий", который является основной "кормушкой" для Лукашенко. Как долго он просуществует?

– подчеркнул Бронжуков.

Политолог оценил угрозу баллистических ударов из Беларуси: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, вряд ли представители режима Лукашенко хотят гибнуть ради прихотей российского диктатора. Все может быстро выйти из-под контроля.

Лукашенко – преступник и соучастник Путина. Это на 100%. Мы все помним интервью, которые он давал перед полномасштабной войной. Но каждый следующий шаг эскалации обойдется ему дороже, чем он мог бы себе представить,

– сказал политолог.

Добавим, что в Беларуси строят сеть защищенной военной связи. Его прокладывают от российской границы до Украины, Польши и стран Балтии. Единый командный центр сети расположен на территории России.