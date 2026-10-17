Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, Путін упродовж майже 5 років повномасштабної війни намагається втягнути Білорусь у бойові дії в більшому масштабі. Однак наразі цього не відбулося.

Наскільки ймовірною є ця загроза?

На думку Бронжукова, поки малоймовірно, що Лукашенко піде на такий сценарій. Однак відкидати його повністю не варто. Самопроголошений президент Білорусі усвідомлює, що наслідки для нього можуть бути вкрай серйозними. Україна має повне і моральне, і військове право відповідати на такі удари, якщо їх завдаватимуть з території Білорусі.

Які будуть наслідки для самого режиму Лукашенка? Ось працює "Білоруськалій", який є основною "годівницею" для Лукашенка. Як довго він проіснує?

– наголосив Бронжуков.

Політолог оцінив загрозу ударів балістикою з Білорусі: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, навряд чи представники режиму Лукашенка хочуть помирати за "хотілки" російського диктатора. Все може швидко вийти з-під контролю.

Лукашенко – злочинець та співучасник Путіна. Це 100%. Ми усі пам'ятаємо інтерв'ю, які він давав перед повномасштабною війною. Але кожен наступний крок ескалації коштуватиме йому дорожче, ніж він міг би собі очікувати,

– сказав політолог.

Додамо, в Білорусі розбудовують мережу захищеного військового зв'язку. Його прокладають від російського кордону до України, Польщі та країн Балтії. Єдиний командний центр мережі розташований на території Росії.