Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он считает, что Россия хочет сделать паузу в войне, но не короткую, а на несколько лет.
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По его словам, россия видит лучшим вариантом – то, что было в 2014-2015 годах , то есть "Минск-1" и "Минск-2".
"Когда они отхватили часть территории – тогда Крым, Севастополь, Донецк и Луганск – и остановились, чтобы дальше "качать" Украину и готовиться к новому наступлению", – сказал Солонтай.
Политолог объяснил, что россияне тогда отхватили сколько смогли, они хотели еще забрать Юг и Харьковщину, но не смогли. "Тогда они остановились, сделали паузу и уже через 8 лет ушли в широкомасштабное наступление", – добавил он.
Сейчас они снова отхватили, сколько смогли, и в их "идеальном плане" - нужно сделать паузу на 3 - 7 лет, чтобы потом снова пойти в наступление и отхватить всю Украину. У них такой "идеалистический сценарий" в головах, как сейчас можно остановить войну,
– заявил Солонтай.
Он шутит, что это звучит смешно – россия хочет остановить войну, хотя это они ее и развязали.
"На самом деле они хотят просто получить "передышку", чтобы готовиться к следующему этапу войны или уже так наступить, чтобы Украина в следующий раз отказалась от борьбы", – считает политолог.
Солонтай отметил, что россияне вообще виновными в войне считают украинцев, потому что мы – та жертва, которая начала сопротивляться. Они ведь просто хотели нас захватить, а мы начали воевать.
По его мнению, это все выше – это фантастические сценарии в голове путина, потому что на самом деле ситуация будет другой.
"Украинцы мобилизовались, объединились, верят в победу и мир нас поддерживает, чтобы победа была за нами. И сейчас вопрос стоит о деоккупации и освобождении тех территорий, которые были захвачены оккупантами", – ответил он.
Солонтай объяснил, почему россия хочет взять паузу на несколько лет: видео
Ситуация на фронте по состоянию на 9 августа
- При попытке штурма Спорного в Донецкой области россияне попали под кинджальный огонь украинских войск и хаотично отступили.
- В то же время в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара оккупанты пытались задействовать разведывательные группы, но удары наших войск изменили планы врага. Захватчики отступили, их потери уточняют.
- В районах Бахмута и Подгорного россияне пробовали вести разведку боем. Однако эта попытка также обречена на провал.
- Кроме того, для улучшения своего тактического положения враг вел наступление в районах Яковлевки, Бахмута и Зайцева, но отступил с потерями. В то же время у россиян есть частичный успех в районе Вершины.
- На Донецком направлении оккупанты пытаются идти в штурм на Бахмутском и Авдеевском направлении при поддержке авиации. В то же время они открывают огонь по всей линии столкновения и перегруппировываются.
- На Авдеевском направлении похожая ситуация, однако оккупанты пытались идти в наступление в районах Красногоровки, Авдеевки и Песков. Однако безуспешно.