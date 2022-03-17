О поведении государства-агрессора уже высказались в украинском МИДе. Там отметили, что Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно, пишет 24 канал.
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Приказ суда ООН – обязателен
Как пояснил спикер ведомства Олег Николенко, с одной стороны россияне не собираются выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – стремятся и дальше пользоваться привилегиями международного права. "Но международным правом нельзя махать как собака хвостом", – подчеркнул он.
Представитель МИД подчеркнул, что отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна отказаться и от всех прав по Уставу ООН. В первую очередь – права вето в Совбезе, а также иммунитетов.
Суд отверг возражения России
Николенко подчеркнул, что утверждение российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны.
Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ,
– объяснили в украинском МИД.
"Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", – заверили там.
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