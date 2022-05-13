УПЦ МП = РПЦ

А еще РПЦ заявляет о том, что Россия напала на Украину из-за Томоса. Да-да, логику "сама виновата", которую московские попы часто продвигают по поводу изнасилований, они также распространяют и на политику.

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И вообще РПЦ выражает обеспокоенность "нередкими случаями разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве".

Речь идет в частности о зарегистрированном законопроекте. Я благодарна за столь высокую оценку моих усилий. Планирую прилагать их вдвое больше.

Потому что хорошо помню, что Россия не впервые оккупирует украинские города, истребляет людей, ворует урожай и пытается переписать историю. До этого она 70 лет творила с Украиной то же самое – прямо под вывеской "СССР".

Важно УПЦ МП начала в Украине еще одну спецоперацию по указанию бункерного психопата

Как сорняк

Но мы забыли это. Вспомните, какой рейтинг был у пророссийских партий, какие позиции занимало польское телевидение, телеканалы, музыка до 2013 года? Какими были общественные настроения относительно "братского народа", сколько верующих ходило в московскую церковь. Ходило до сих пор ходит.

Я боюсь, что даже после нашей неизбежной победы Россия найдет способ восстановиться на украинской земле. Как гидра, у которой на месте отрубленной, вырастает две новые головы.

Какой смысл сносить памятники Пушкину и запрещать пророссийские партии, если у нас буйно процветает УПЦ МП?

Агентов влияния России нужно искоренять радикально и полностью как сорняк.