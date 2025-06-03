Таким предположением с 24 Каналом поделился журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс. По его словам, российское военное командование чрезвычайно вяло корректирует свою стратегию.

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Как отметил журналист, многое также будет зависеть от того, насколько российская армия будет придерживаться концепции, подобной тактике маршала Георгия Жукова времен Второй мировой войны, то есть ведения боевых действий путем массовых человеческих потерь и большого количества уничтоженной техники.

Скептицизм в этом контексте является вполне оправданным,

– отметил Роберт Фокс.

Сейчас россияне с большим трудом пытаются установить полный контроль хотя бы над Донецкой областью. В то же время значительное давление оказывается и на Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Именно на этих направлениях, накануне саммита НАТО, ключевую роль будут играть союзники, которые будут определять, какой будет следующая фаза помощи Украине.

Считаю, что ответ на этот вопрос мы получим уже в течение следующих шести недель,

– предположил Фокс.

Если общее количество потерь российской армии – погибших и тех, кто выбыл с поля боя – превысит один миллион, и этот рубеж будет достигнут в начале или в середине июля, тогда России, вероятно, придется пересматривать свою стратегию.

Заметьте! С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне ориентировочно потеряли 990 800 человек.

Однако одна из главных проблем в российском военном командовании – в частности у начальника генерального штаба Валерия Герасимова и его окружения – заключается в том, что они очень медленно и неохотно меняют свою тактику.

Недавно Украина поразила дронами часть исправных российских самолетов, которые могли выполнять боевые задачи, что составляет 34% пораженной стратегической авиации.