По крайней мере на тех позициях, где они сейчас находятся. О планах России рассказал политтехнолог Олег Солонтай. И добавил, что главная цель Кремля – уничтожить всю Украину.

К слову Отравит всю армию, – Фейгин сказал, решится ли Путин использовать химическое оружие

По его словам, если бы им таки удалось захватить Киев, оккупанты делали бы то же, что сейчас пытаются сделать с Херсоном – сменить власть, ввести рублевую зону, совершать тотальные репрессии. То есть, "полный демонтаж Украины", как пояснил Солонтай.

Поэтому им сейчас важно закрепиться на тех высотах из-за того, что им не удался блицкриг. Все для того, чтобы потом начать новое наступление,

– считает эксперт.

Отложенная перспектива

И уже потом они будут снова оправдывать свои действия и находить новые поводы для захвата Украины.

"Это вопрос отложенной перспективы с еще большими жертвами и хуже контекстом для Украины, потому что мир во второй раз так не мобилизуется, как он это сделал сейчас. Дважды такого не бывает", – предположил Солонтай.