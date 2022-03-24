Принаймні на тих позиціях, де вони зараз перебувають. Про плани Росії розповів політолог Олег Солонтай. І додав, що головна мета Кремля – знищити всю Україну.

До слова Отруїть всю армію, – Фейгін сказав, чи наважиться Путін використати хімічну зброю

За його словами, якби їм таки вдалося захопити Київ, окупанти робили б те саме, що зараз намагаються зробити із Херсоном – змінити владу, ввести рублеву зону, вчиняти тотальні репресії. Тобто, "повний демонтаж України", як пояснив Солонтай.

Тому їм зараз важливо закріпитися на тих висотах через те, що їм не вдався бліцкриг. Все для того, щоб потім зчинити новий наступ,

– вважає експерт.

Відкладена перспектива

І вже потім вони будуть знову виправдовувати свої дії та знаходити нові приводи для захоплення України.

"Це питання відкладеної перспективи із ще більшими жертвами та гіршим контекстом для України, тому що світ вдруге так не мобілізується, як він це зробив зараз. Двічі такого не буває", – припустив Солонтай.