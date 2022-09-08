Фейковый сайт появился 7 сентября для немецкоязычной аудитории, а запустить его должны были уже 30 сентября. Портал имеет признаки мошеннического ресурса.
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Российские спецслужбы хотели подорвать авторитет и доверие к Зеленскому
По данным ГУР МОУ, российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию Президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы,
– говорится в сообщении Офиса Президента.
Об этом портале нет никакой информации на официальных ресурсах ОП, никаких заявлений Владимира Зеленского. Поэтому он фейковый.
В Офисе Президента рассказывают, что ресурс создан для "присвоения средств под видом фонда помощи Украине". Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.
Офис Президента обратился к украинцам и международному сообществу
Представители ОП призвали Украину и мир не верить в российские фейки. Чтобы узнать правдивую информацию о деятельности президента, следует следить за официальными ресурсами.
Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и принимать во внимание информацию исключительно с официальных страниц Президента Украины и Офиса Главы государства,
– подчеркивает Офис Президента.
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