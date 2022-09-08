Фейковий сайт з'явився 7 вересня для німецькомовної аудиторії, а запустити його мали вже 30 вересня. Портал має ознаки шахрайського ресурсу.

Зверніть увагу Трильйон на оборону, індексація пенсій, скорочення видатків: Зеленський провів нараду про бюджет

Російські спецслужби хотіли підірвати авторитет і довіру до Зеленського

За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи,

– мовиться в повідомленні Офісу Президента.

Про цей портал немає жодної інформації на офіційних ресурсах ОП, жодних заяв Володимира Зеленського. Тому він є фейковим.

В Офісі Президента розповідають, що ресурс створений для "привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні". Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду.

Офіс Президента звернувся до українців та міжнародної спільноти

Представники ОП закликали Україну та світ не вірити в російські фейки. Для того, щоб дізнатися правдиву інформацію про діяльність президента, слід стежити за офіційними ресурсами.

Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України та Офісу Глави держави,

– наголошує Офіс Президента.

Вас може зацікавити – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 7 вересня: відео