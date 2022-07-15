Путин получил международную пощечину, – Пионтковский

Это многое говорит о нынешней ситуации в москве. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Понимаете, до чего докатилась Россия? Мало того, что она – придаток Китая, так теперь в своих технологиях зависит от Ирана.

– сказал он.

Как отметил он, примечательно, что путин хотел отправиться в Иран в надежде получить там 200 или 300 беспилотников, но уже на следующий день после этого заявления получил очередную международную пощечину – в последнее время это стало для него привычным делом.

Так, в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна занимает нейтральную позицию и не будет поддерживать военными поставками ни одну из сторон.

"Тогда песков был вынужден объявить, что "а мы и не собирались", – заметил Пионтковский.

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