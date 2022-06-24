Так, организация "Донецкая республика" была зарегистрирована в Министерстве юстиции в 2005 году. Эта общественная организация постоянно действовала на территории Украины. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Проект "Новороссия"

В 2008 году "активисты" организации раздавали агитационные листовки в Киеве. Их содержание можно описать кратко: "Существует "Новороссия", которой нужно дать независимость".

"У меня сохранилась такая листовка. Если мы сейчас посмотрим на нее – это один в один карта оккупированных территорий Украины", – отметил спикер.

В 2014 году это подполье назвали "Донецкая народная республика". Тогда главный руководитель Александр Пургин возглавил "народный совет".

По словам Лисянского, главной целью россиян было "накачать" людей идеологически. Для этого они проводили соответствующие мероприятия. В частности, внедрялся проект экономической интеграции юго-восточных регионов Украины в Российскую Федерацию, в рамках которого создавали так называемые "еврорегионы".

"К Европе это не имело никакого отношения, так просто назвали россияне. Речь шла о Луганской, Донецкой, Воронежской и Ростовской областях (получил название "Донбасс" – 24 канал). Это происходило на местном уровне при Януковиче. Они договорились между облгосадминистрациями, подписали соглашения о "евразийской экономической зоне", – сказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности.

Да, происходил обмен экономической информацией и культурными связями. В частности, проводили активное стирание культурных границ между жителями по обе стороны. Затем к еврорегиону "Донбасс" добавился еврорегион "Слобожанщина" (Харьковская и Белгородская области), а затем – "Ярославная" (Сумская и Курская области). Перед Революцией достоинства они договорились создать еврорегион "Азов", куда входил бы "Донбасс" и Крым.

Они подготовили законодательство, которое должна была "протащить" "Партия регионов". После голосования эти территории отходили бы в Россию из-за экономического сотрудничества. Но тогда Революция достоинства сломала все планы Кремля. Поэтому они пошли войной,

– объяснил Лисянский.

Резюмируя, в течение 10 лет россияне выстраивали этот сепаратизм, которого на самом деле в Украине нет.

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Спикер добавил, что среди работавших на Кремль политтехнологов были Сурков, Дугин, Чеснаков, Бородай, Игнатьев и другие. Сегодня руководит Кириенко – первый замглавы администрации президента Российской Федерации. Кроме того, этим "проектом" занимается Управление президента Российской Федерации.

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