Так, організація "Донецька республіка" була зареєстрована у Міністерстві юстиції 2005 року. Ця громадська організація постійно діяла на території України. Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Проєкт "Новоросія"

У 2008 році "активісти" організації роздавали агітаційні листівки у Києві. Їхній зміст можна описати коротко: "Існує "Новоросія", якій потрібно дати незалежність".

"У мене збереглася така листівка. Якщо ми зараз поглянемо на неї – це один в один карта окупованих територій України", – відзначив спікер.

У 2014 році це підпілля назвали "Донецька народна республіка". Тоді головний керівник Олександр Пургін очолив "народну раду".

За словами Лисянського, головною метою росіян було "накачати" людей ідеологічно. Для цього вони проводили відповідні заходи. Зокрема, впроваджувався проєкт економічної інтеграції південносхідних регіонів України до Російської Федерації, у межах якого створювали так звані "єврорегіони".

"До Європи це не мало жодного відношення, так просто назвали росіяни. Йшлося про Луганську, Донецьку, Воронежську та Ростовську області (отримав назву "Донбас" – 24 канал). Це відбувалося на місцевому рівні за часів Януковича. Вони домовилися між облдержадміністраціями, підписали угоди про "євразійську економічну зону", – сказав співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Так, відбувався обмін економічною інформацією та культурними зв'язками. Зокрема, проводили активне стирання культурних кордонів між мешканцями з обох боків. Потім до єврорегіону "Донбас" додався єврорегіон "Слобожанщина" (Харківська та Бєлгородська область), а згодом – "Ярославна" (Сумська та Курська області). Перед самою Революцією гідності вони домовилися створити єврорегіон "Азов", куди входив би "Донбас" та Крим.

Вони підготували законодавство, яке мала "протащити" "Партія регіонів". Після голосування ці території відходили б до Росії через економічне співробітництво. Але тоді Революція гідності зламала усі плани Кремля. Тому вони пішли війною,

– пояснив Лисянський.

Резюмуючи, протягом 10 років росіяни вибудовували цей сепаратизм, якого насправді в Україні немає.

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Спікер додав, що серед політтехнологів, які працювали на Кремль, були Сурков, Дугін, Чеснаков, Бородай, Ігнатьєв та інші. Сьогодні керує Кірієнко – перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації. Крім того, цим "проєктом" займається Управління президента Російської Федерації.

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