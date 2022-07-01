Соответствующую информацию сообщил так называемый "глава" оккупантов в Крыму Сергей Аксенов. Об этом написали росСМИ 30 июня.
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Россия откладывает запуск поезда на временно оккупированной территории
В сообщении говорится, что Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок.
Причиной он назвал якобы незавершенные работы по безопасности.
Стоит вспомнить, что российские оккупанты объявили 15 июня, что с 1 июля будет курсировать пассажирский поезд, соединяющий:
- временно оккупированный Крым;
- временно оккупированы территории Херсонской и Запорожской областей.
Мэр Мелитополя объяснил, зачем на самом деле оккупантам поезд
Иван Федоров рассказал, что анонсированный оккупантами поезд Мелитополь – Джанкой нужен врагу на самом деле не для того, чтобы перевозить людей.
Федоров вспомнил, что в Мелитополе взрывали бронепоезд оккупантов и рельсы, чтобы россияне не могли им возить по железной дороге дополнительные ресурсы для войны против Украины.
Именно поэтому они (россияне – 24 канал) решили запустить пассажирский поезд, чтобы прикрываться нашими людьми как щитом. Чтобы не было диверсий, – а они точно будут, потому что по железной дороге оккупанты подвозят много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения,
– объяснил мэр Мелитополя.
Последние новости с оккупированных территорий: коротко
- Во временно оккупированном Херсоне действует мощное партизанское движение. Вероятно, партизаны взорвали автомобиль нардепа-предателя Алексея Ковалева. К сожалению, он все-таки выжил.
- 28 июня мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, что россияне хотят отбирать родительские права, если дети не пойдут в оккупационную школу. Однако в городе 90% педагогов отказались сотрудничать с оккупантами, согласились только 10% технических работников.
- 30 июня британское министерство иностранных дел Лиз Трасс заявило, что Украина сможет отвоевать все свои территории, в том числе временно оккупированные россиянами Крым и Донбасс. До этого премьер Великобритании Борис Джонсон оптимистично оценил план Украины победить Россию уже в этом году.
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