Соответствующую информацию сообщил так называемый "глава" оккупантов в Крыму Сергей Аксенов. Об этом написали росСМИ 30 июня.

Читайте также Для чего россияне запускают поезд в Крым: мэр Мелитополя объяснил истинную цель

Россия откладывает запуск поезда на временно оккупированной территории

В сообщении говорится, что Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок.

Причиной он назвал якобы незавершенные работы по безопасности.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты объявили 15 июня, что с 1 июля будет курсировать пассажирский поезд, соединяющий:

временно оккупированный Крым;

временно оккупированы территории Херсонской и Запорожской областей.

Мэр Мелитополя объяснил, зачем на самом деле оккупантам поезд

Иван Федоров рассказал, что анонсированный оккупантами поезд Мелитополь – Джанкой нужен врагу на самом деле не для того, чтобы перевозить людей.

Федоров вспомнил, что в Мелитополе взрывали бронепоезд оккупантов и рельсы, чтобы россияне не могли им возить по железной дороге дополнительные ресурсы для войны против Украины.

Именно поэтому они (россияне – 24 канал) решили запустить пассажирский поезд, чтобы прикрываться нашими людьми как щитом. Чтобы не было диверсий, – а они точно будут, потому что по железной дороге оккупанты подвозят много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения,

– объяснил мэр Мелитополя.

Последние новости с оккупированных территорий: коротко

Смотрите также – политолог Николай Давидюк заявил, что Путин развалит Россию как карточный дом: видео