Россияне хотят "учить" украинских детей

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас самая сложная ситуация в городе касается учебных заведений. Об этом чиновник сказал в эфире национального телемарафона, пишет 24 канал.

К теме Возвращение в 80-е: в оккупированном Мелитополе процветает торговля самогоном

Федоров отметил, что российские военные уже второй месяц пытаются запустить местные школы и детские сады "по какой-то непонятной программе". В то же время родители не отпускают своих детей в учебные заведения, которыми руководит враг. В ответ русские традиционно взялись на угрозы. Да, уже 3 дня они угрожают мелитопольцам, что лишат их родительских прав, если те не отпустят детей в "школы".

У меня в голове не укладывается, как они это будут делать. Что значит отбирать родительские права? Просто будут похищать детей и сажать их за парты?

– подчеркнул Федоров.

Мелитопольские педагоги отказываются от сотрудничества с оккупантами

В Мелитополе 90% работников сферы образования отказались работать на российских кафиров. Те 10%, которые будут работать на врага, это технические работники. То есть ни один украинский педагог не захотел учить детей российской "правды". Поэтому захватчики решили привезти в город учителей из дальних регионов России. Их активно свозят в Мелитополь в начале нового учебного года.

Это может вас заинтересовать – россияне устроили бизнес на черешне из Мелитополя: видео