За словами мера Мелітополя Івана Федорова, зараз найскладніша ситуація в місті стосується закладів освіти. Про це чиновник сказав в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

До теми Повернення у 80-ті: в окупованому Мелітополі процвітає торгівля самогоном

Федоров зазначив, що російські військові вже другий місяць намагаються запустити місцеві школи та дитячі садочки за якоюсь незрозумілою програмою. Водночас батьки не відпускають своїх дітей у навчальні заклади, якими керує ворог. Росіяни традиційно взялися на погрози. Так, вже 3 дні вони погрожують мелітопольцям, що позбавлять їх батьківських прав, якщо ті не відпустять дітей у "школи".

У мене в голові не вкладається, як вони будуть це робити. Що означає відбирати батьківські права? Просто будуть викрадати дітей і садити їх за парти?

– наголосив Федоров.