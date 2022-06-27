Так, у Мелітополі вони почали впроваджувати свої звичаї й традиції. Тепер у місті процвітає самогоноваріння.
Важливо Мелітопольські партизани відкрили "сезон полювання", – мер міста
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Самогоноваріння – справа, яка процвітала у 80-х роках, коли в СРСР було запроваджено сухий закон. Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вдалися до такого "бізнесу" з різних причин. По-перше, мелітопольці живуть в умовах тотального безробіття, тож вони мусять якось заробляти на життя. По-друге, алкоголь у магазинах доволі дорогий – 180 – 200 гривень за пляшку горілки. Тож витрачати такі гроші на випивку може не кожен.
Свій продукт містяни реалізовують у "наливайках", а також продають на ринках "з-під підлоги". Ціна місцевої сивухи коштує значно дешевше, ніж магазинне спиртне – всього 100 гривень.
Ба більше, у Мелітопольському районі самогон вже приймають за валюту. До прикладу, в Якимівській громаді російські вояки обміняли 1 тонну дизпалива на 10 літрів самогону. Звісно, мелітопольці були у захваті від "доходу", який принесла така вигідна угода.
Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Окупанти продовжують красти сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Вони почали масово вивозити насіння соняшника.
- Мелітопольці виступають проти злочинного режиму, який запровадили на їхніх рідних землях росіяни. Так, вони нагодували загарбників отруйною черешнею.
- Місцеві колаборанти спонукають школярів для складання незрозумілих тестів. Натомість міський голова Іван Федоров закликав не слухати окупантів та пояснив, що робити.
- Воїни країни-агресорки перетворюють тимчасово окупований Мелітополь у військовий плацдарм. У приміщенні Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій вони обладнали казарму.
- Російські бойовики разом з колаборантами вигадали нову корупційну схему та запровадили її у Мелітополі. Тепер водіям фур необхідно отримати жовту перепустку, аби проїхати через місцеві блокпости.
- Українські вчителі навідріз відмовляються співпрацювати з колаборантами та окупантами. Тому у місто завозять викладачів з Росії.