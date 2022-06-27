Да, в Мелитополе они начали внедрять свои обычаи и традиции. Теперь в городе процветает самогоноварение.

Важно Мелитопольские партизаны открыли "сезон охоты", – мэр города

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Самоноварение – дело, процветавшее в 80-х годах, когда в СССР был введен сухой закон. Жители временно оккупированного Мелитополя прибегли к такому "бизнесу" по разным причинам. Во-первых, мелитопольцы живут в условиях тотальной безработицы, поэтому они должны как-то зарабатывать на жизнь. Во-вторых, алкоголь в магазинах довольно дорогой – 180 – 200 гривен за бутылку водки. Так что тратить такие деньги на выпивку может не каждый.

Свой продукт горожане реализуют в "наливайках", а также продают на рынках "из-под пола". Цена местной сивухи стоит значительно дешевле магазинного спиртного – всего 100 гривен.

Более того, в Мелитопольском районе самогон уже принимают за валюту. К примеру, в Акимовской общине российские воины обменяли 1 тонну дизтоплива на 10 литров самогона. Конечно, мелитопольцы были в восторге от "дохода", который принесла такая выгодная сделка.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

Оккупанты продолжают воровать сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Украины. Они начали массово вывозить семена подсолнечника.

Мелитопольцы выступают против преступного режима, введенного на их родных землях россиянами. Да, они накормили захватчиков ядовитой черешней.

Местные коллаборанты побуждают школьников для сдачи непонятных тестов. В то же время городской голова Иван Федоров призвал не слушать оккупантов и объяснил, что делать.

Воины страны-агрессорки превращают временно оккупированный Мелитополь в военный плацдарм. В помещении Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий они оборудовали казарму.

Российские боевики вместе с коллаборантами придумали новую коррупционную схему и ввели ее в Мелитополе. Теперь водителям фур необходимо получить желтый пропуск, чтобы проехать через местные блокпосты.

Украинские учителя наотрез отказываются сотрудничать с коллаборантами и оккупантами. Потому в город завозят преподавателей из России.

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