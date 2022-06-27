Да, в Мелитополе они начали внедрять свои обычаи и традиции. Теперь в городе процветает самогоноварение.
Важно Мелитопольские партизаны открыли "сезон охоты", – мэр города
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Самоноварение – дело, процветавшее в 80-х годах, когда в СССР был введен сухой закон. Жители временно оккупированного Мелитополя прибегли к такому "бизнесу" по разным причинам. Во-первых, мелитопольцы живут в условиях тотальной безработицы, поэтому они должны как-то зарабатывать на жизнь. Во-вторых, алкоголь в магазинах довольно дорогой – 180 – 200 гривен за бутылку водки. Так что тратить такие деньги на выпивку может не каждый.
Свой продукт горожане реализуют в "наливайках", а также продают на рынках "из-под пола". Цена местной сивухи стоит значительно дешевле магазинного спиртного – всего 100 гривен.
Более того, в Мелитопольском районе самогон уже принимают за валюту. К примеру, в Акимовской общине российские воины обменяли 1 тонну дизтоплива на 10 литров самогона. Конечно, мелитопольцы были в восторге от "дохода", который принесла такая выгодная сделка.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Оккупанты продолжают воровать сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Украины. Они начали массово вывозить семена подсолнечника.
- Мелитопольцы выступают против преступного режима, введенного на их родных землях россиянами. Да, они накормили захватчиков ядовитой черешней.
- Местные коллаборанты побуждают школьников для сдачи непонятных тестов. В то же время городской голова Иван Федоров призвал не слушать оккупантов и объяснил, что делать.
- Воины страны-агрессорки превращают временно оккупированный Мелитополь в военный плацдарм. В помещении Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий они оборудовали казарму.
- Российские боевики вместе с коллаборантами придумали новую коррупционную схему и ввели ее в Мелитополе. Теперь водителям фур необходимо получить желтый пропуск, чтобы проехать через местные блокпосты.
- Украинские учителя наотрез отказываются сотрудничать с коллаборантами и оккупантами. Потому в город завозят преподавателей из России.