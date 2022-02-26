Соответствующую идею выдвинул советник министра внутренних дел Антон Геращенко 26 февраля. Он призвал рекламодателей внести вклад в общую победу.

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По словам Геращенко, действенным методом борьбы с российскими войсками в Украине является психологическая война. Чтобы снизить боевой дух захватчиков, предлагают использовать тематические лозунги на бигбордах по всей стране.

Каждый самостоятельно за собственные деньги размещает на своем носителе рекламы лозунги "Россия, иди на х*й" или более мягкие "Оккупанты – вон из Украины",

– подчеркнул советник главы МВД.

Он отметил, что принимать такие решения ни с кем не нужно. Однако никакой другой рекламы в Украине пока не должно быть.

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