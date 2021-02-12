Временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Все из-за радиоактивных выбросов, которые провоцируются действиями российских наемников.

Несмотря на такую ситуацию, Россия не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомисии в ОРДЛО. Об этом заявил лидер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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О какой угрозе говорится

По данным издания, опасность радиационного загрязнения возникла после того, как 3 года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачивать воду с объекта "Кливаж" на шахте "Юнком".

В 1979 году на шахте случился ядерный взрыв. Тогда у Земли образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Заметим, добычу угля на предприятии прекратили еще в 2001 году.

Несмотря на протесты жителей соседнего села Бунге, в апреле 2018 года боевики прекратили водоотлив и затопили шахту.

Украина обратилась в МАГАТЭ

Кравчук утверждает, что радиация уже проникает в питьевую воду. При этом фактической информации о ситуации с радиационным загрязнением на Донбассе нет. Из-за этого Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной власти территории.

Однако из-за войны на Донбассе, МАГАТЭ с 2014 года не может проводить там проверки.

Украина предпринимает конкретные усилия, но до сих пор мы не получили ответа российской стороны на наш запрос. Это вызывает у нас глубокое беспокойство,

– сказал Кравчук.

В МАГАТЭ подтвердили, что сейчас обсуждают с нашим государством проведение проверки на Донбассе.

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