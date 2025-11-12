Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении, – военный обозреватель предположил план

На Покровском направлении украинским силам все сложнее удерживать оборону. Враг также активизировался на Запорожье, где пришлось оставить пять населенных пунктов. В то же время у россиян есть дальнейшие намерения относительно Гуляйполя, что южнее Покровска.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу о намерениях россиян по продвижению в Запорожской области. Он объяснил, какие населенные пункты на этом направлении прежде всего стремятся захватить оккупанты.

По каким причинам ВСУ могли оставить населенные пункты в Запорожье?

Тимочко объяснил, если войска отходят с позиции, это может быть обусловлено рядом причин, однако этот процесс происходит, обычно, системно и организованно. Среди таких причин – сложность удержания позиций, угроза окружения, перегруппировки сил.

"В то же время артиллерийская атака противника на этом направлении была довольно массированной. Кроме того, погодные условия не давали в необходимом количестве поддерживать беспилотниками с воздуха наши силы", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Из-за тяжелых обстрелов врага и для того, чтобы уберечь жизни военных, украинские силы отступили от пяти населенных пунктов в восточной части Запорожской области. Речь идет о Новоуспеновском, Новое, Охотничье, Успеновке и Новониколаевке.

Также противник, по словам военного обозревателя, поставил перед собой задачу – открытия нового стратегического направления в Запорожской области. В районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.

Почему россияне решили продвигаться на Запорожье?

"Это важные узлы для противника. Гуляйполе – узловая станция железной дороги, Покровское – разветвление логистических путей. Кроме того, дорога, которая соединяет Покровское и Гуляйполе, является рокатной и отвечает за обеспечение силами и средствами украинские подразделения на этих направлениях", – сказал Тимочко.

Противник, по мнению военного обозревателя, осознал, что двигаться по югу оккупированной материковой части Украины для него довольно не выгодно. Сначала россияне рассчитывали наступать на Запорожье через Степногорск и Приморское, но они отказались от этого замысла, поскольку украинские силы удачно выбили их логистику.

Выглядит так, что Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении с целью обеспечения безопасности своих войск от ударов Вооруженных Сил Украины на этом участке фронта,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Именно поэтому враг выбрал для попыток атаки и проверки украинской обороны направление Александровка – Гуляйполе. Потому что здесь, по словам военного обозревателя, россияне смогут с оккупированных территорий и, в частности, с востока Украины подтянуть свои силы. Там они давно выстроили логистику и имеют большие территории для накопления и передвижения ресурсов.

Какова ситуация на фронте?