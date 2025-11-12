Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении, – военный обозреватель предположил план
- Украинские силы в Запорожье оставили пять населенных пунктов из-за сложности удержания позиций, угрозу окружения и массированные артиллерийские атаки противника.
- Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении, чтобы обезопасить свои войска от ударов ВСУ.
На Покровском направлении украинским силам все сложнее удерживать оборону. Враг также активизировался на Запорожье, где пришлось оставить пять населенных пунктов. В то же время у россиян есть дальнейшие намерения относительно Гуляйполя, что южнее Покровска.
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу о намерениях россиян по продвижению в Запорожской области. Он объяснил, какие населенные пункты на этом направлении прежде всего стремятся захватить оккупанты.
По каким причинам ВСУ могли оставить населенные пункты в Запорожье?
Тимочко объяснил, если войска отходят с позиции, это может быть обусловлено рядом причин, однако этот процесс происходит, обычно, системно и организованно. Среди таких причин – сложность удержания позиций, угроза окружения, перегруппировки сил.
"В то же время артиллерийская атака противника на этом направлении была довольно массированной. Кроме того, погодные условия не давали в необходимом количестве поддерживать беспилотниками с воздуха наши силы", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Из-за тяжелых обстрелов врага и для того, чтобы уберечь жизни военных, украинские силы отступили от пяти населенных пунктов в восточной части Запорожской области. Речь идет о Новоуспеновском, Новое, Охотничье, Успеновке и Новониколаевке.
Также противник, по словам военного обозревателя, поставил перед собой задачу – открытия нового стратегического направления в Запорожской области. В районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.
Почему россияне решили продвигаться на Запорожье?
"Это важные узлы для противника. Гуляйполе – узловая станция железной дороги, Покровское – разветвление логистических путей. Кроме того, дорога, которая соединяет Покровское и Гуляйполе, является рокатной и отвечает за обеспечение силами и средствами украинские подразделения на этих направлениях", – сказал Тимочко.
Противник, по мнению военного обозревателя, осознал, что двигаться по югу оккупированной материковой части Украины для него довольно не выгодно. Сначала россияне рассчитывали наступать на Запорожье через Степногорск и Приморское, но они отказались от этого замысла, поскольку украинские силы удачно выбили их логистику.
Выглядит так, что Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении с целью обеспечения безопасности своих войск от ударов Вооруженных Сил Украины на этом участке фронта,
– подчеркнул Иван Тимочко.
Именно поэтому враг выбрал для попыток атаки и проверки украинской обороны направление Александровка – Гуляйполе. Потому что здесь, по словам военного обозревателя, россияне смогут с оккупированных территорий и, в частности, с востока Украины подтянуть свои силы. Там они давно выстроили логистику и имеют большие территории для накопления и передвижения ресурсов.
Какова ситуация на фронте?
В течение последних суток состоялось 217 боевых столкновений на фронте. В частности на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.
По информации движения "Атеш", российское командование экстренно перебрасывает живую силу на Покровское направление. В сторону Покровска ежедневно движется военная техника с бойцами, их, вероятно, снимают с позиций в Херсонской и Запорожской областях.
Также, как сообщили в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, россияне попытались прорваться на Константиновском направлении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, а именно – туманом. Однако украинским разведчикам удалось дать отпор врагу.