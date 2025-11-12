Росія планує розширити фланги на Покровському напрямку, – військовий оглядач припустив план

На Покровському напрямку українським силам все складніше втримувати оборону. Ворог також активізувався на Запоріжжі, де довелося залишити п'ять населених пунктів. Водночас росіяни мають подальші наміри щодо Гуляйполя, що південніше Покровська.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу про наміри росіян щодо просування у Запорізькій області. Він пояснив, які населенні пункти на цьому напрямку насамперед прагнуть захопити окупанти.

Через які причини ЗСУ могли залишити населені пункти на Запоріжжі?

Тимочко пояснив, якщо війська відходять з позиції, це може бути зумовлено низкою причин, проте цей процес відбувається, зазвичай, системно і організовано. Серед таких причин – складність утримання позицій, загроза оточення, перегрупування сил.

"Водночас артилерійська атака противника на цьому напрямку була доволі масованою. Окрім того, погодні умови не давали в необхідній кількості підтримувати безпілотниками з повітря наші сили", – наголосив він.

Зверніть увагу! Через важкі обстріли ворога та задля того, щоб уберегти життя військових, українські сили відступили від п'яти населених пунктів у східній частині Запорізької області. Йдеться про Новоуспенівську, Нове, Охотниче, Успенівку та Новомиколаївку.

Також противник, за словами військового оглядача, поставив перед собою завдання – відкриття нового стратегічного напрямку у Запорізькій області. В районі населених пунктів Покровське, Олександрівка і Гуляйполе.

Чому росіяни вирішили просуватися на Запоріжжі?

"Це важливі вузли для противника. Гуляйполе – вузлова станція залізниці, Покровське – розгалуження логістичних шляхів. Крім того, дорога, яка з'єднує Покровське і Гуляйполе, є рокатною та відповідає за забезпечення силами і засобами українські підрозділи на цих напрямках", – сказав Тимочко.

Противник, на думку військового оглядача, усвідомив, що рухатись по півдню окупованої материкової частини України для нього доволі не вигідно. Спершу росіяни розраховували наступати на Запоріжжя через Степногірськ і Приморське, але вони відмовилися від цього задуму, оскільки українські сили вдало вибили їхню логістику.

Виглядає так, що Росія планує розширити фланги на Покровському напрямку з метою убезпечення своїх військ від ударів Збройних Сил України на цій ділянці фронту,

– підкреслив Іван Тимочко.

Саме тому ворог обрав для спроб атаки і перевірки української оборони напрямок Олександрівка – Гуляйполе. Тому що тут, за словами військового оглядача, росіяни зможуть з окупованих територій і, зокрема, зі сходу України підтягнути свої сили. Там вони давно вибудовували логістику і мають великі території для накопичення і пересування ресурсів.

Яка ситуація на фронті?