Об этом в интервью для CNN рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, враг имеет преимущества в авиации, в ракетах, в артиллерии и тому подобное.

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Как бороться с преимуществами России

Противник имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, БМП,

– говорит Сырский.

Как пояснил Главнокомандующий ВСУ, материальное преимущество России заставило Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны. В частности, это касается украинской программы передовых беспилотников и высокотехнологичного отечественного оружия.

По его словам, наше государство не может вести войну так, как это делают россияне.

В то же время Сырский отметил, что первоочередной задачей является увеличение военных. Главком признался, что его войска направляются на поле боя после того, как прошли меньше подготовки, чем он хотел бы.

Он пояснил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полнолуния и далее специализированную подготовку перед тем, как отправиться воевать.