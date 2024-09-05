Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации, прежде всего, был призван сделать процесс призыва более прозрачным и справедливым. Кроме того, государство должно четко понимать, сколько потенциального мобилизационного ресурса.

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Подготовки меньше, чем хотелось бы

Сырский отметил, что первоочередной задачей является увеличение количества военных. Главком признался, что его войска направляются на поле боя после того, как прошли меньше подготовки, чем он хотел бы.

Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был самым лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего отправления военнослужащих срочной службы,

– заявил генерал.

Он пояснил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полнолуния и далее специализированную подготовку перед тем, как отправиться воевать.