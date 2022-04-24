Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, каким может быть течение войны для России. Он убежден, что у страны-агрессора есть три варианта.

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Украина имеет два варианта, но ни один не понравится России

У россиян три выхода. Вернее, у Кремля. Первый – переговоры после провала "операции" на Востоке. Второй – позиционная война. Третий – мобилизация войск,

– подчеркнул Арестович.

В то же время у Украины есть только два варианта. Речь идет либо о переговорах, либо о вынесении русских группировок вперед ногами. Алексей Арестович отметил, что очень хотел бы использовать второй способ, но наше государство все еще дает шансы стране-агрессору на переговоры.

В то же время он добавил, что Владимир Зеленский имеет четкую позицию по прекращению переговоров. На них будет поставлена точка, если российские военные добьют защитников Мариуполя или проведут референдум в Херсоне. В таком случае Украина выходит из переговорного процесса и переходит к единственному варианту – вынесению группировок России.

Дальше все. Дальше только ленд-лиз будет говорить в наших умелых руках,

– подчеркнул Арестович.

Напомним, что 7 апреля Сенат США принял закон о программе ленд-лиза. Она позволит существенно ускорить передачу важного военного оборудования и других поставок Украине. В последний раз эта программа действовала во время Второй мировой войны.

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