Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Разведчики отмечают, что беспилотники неэффективны для ударов по целям и используются для отвлечения украинского ПВО.
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Как Россия использует иранские дроны
Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.
Ранее украинские вооруженные силы информировали о том, что в период с января по начало февраля было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136 и десятки были уничтожены в первые несколько дней года.
Британские разведчики отмечают, что это указывает на то, что Россия исчерпала свои запасы. Однако они также предполагают, что враг, скорее всего, будет искать варианты пополнения запасов.
Хотя у этого оружия нет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет,
– говорится в строительстве Минобороны Британии.
Новые модификации "Шахидов"
- В начале февраля в СМИ появилась информация, что Иран модифицирует свои беспилотники, которые передает России, чтобы боевая часть могла нанести максимальный ущерб инфраструктурным объектам в Украине.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что Иран производит около 10 линеек разных типов беспилотников.
- Какое количество этих беспилотников – неизвестно. Иран может продолжить предоставлять свои дроны России, чтобы она атаковала украинские города, отметил Игнат.
- Он пояснил, что дроны типа Shahed-136 задаются по курсу и уничтожаются при попадании в направивший его объект. Остальные БПЛА являются ударных типов, которые могут нести бомбы, поражающие цели.
- Игнат отметил, что эти беспилотники можно сбивать. "Это обычная воздушная цель, которая может быть сбита еще на подлете к месту, которое оно может поразить", – пояснил спикер.