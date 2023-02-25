Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Разведчики отмечают, что беспилотники неэффективны для ударов по целям и используются для отвлечения украинского ПВО.

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Как Россия использует иранские дроны

Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.

Ранее украинские вооруженные силы информировали о том, что в период с января по начало февраля было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136 и десятки были уничтожены в первые несколько дней года.

Британские разведчики отмечают, что это указывает на то, что Россия исчерпала свои запасы. Однако они также предполагают, что враг, скорее всего, будет искать варианты пополнения запасов.

Хотя у этого оружия нет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет,

– говорится в строительстве Минобороны Британии.

Новые модификации "Шахидов"