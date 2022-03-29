Об этом заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. По состоянию на февраль 2022 года в России было 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов.
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По словам Краева, на российской территории хранилось 15% золотовалютного резерва и только в золоте. Еще 23% – в Китае, но уже в валюте: одна половина в евро, другая – в долларах.
Выходит, что у России остается 200 миллиардов долларов, из которых этими 15% золота с прошлой недели она не может торговать. Все международные биржи приостановили операции по обмену и транзакциям русским золотом. Фактически все деньги остаются у Китая.
Как отметил Краев, теперь можно только представить, какие условия Пекин выставит россиянам для выдачи этих денег, если уже сейчас страна скупает десятками процентов государственные компании России.
"То есть россияне находятся в очень сложной ситуации. Куда не ступи – это будет дороже. Поэтому они ищут самый дешевый выход из этой ситуации", – добавил аналитик.
Краев рассказал о сложной ситуации в России: смотрите видео