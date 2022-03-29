С таким заявлением выступили сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман. Законопроект является двухпартийным и его суть в перепрофилировании средств из арестованных активов в чрезвычайные фонды.
К теме США не ведут политику смены власти в России, – Байден
Фондом будет управлять Госдеп
Этим фондом должен управлять Госдеп по согласованию с Агентством США по международному развитию.
Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для помощи гуманитарным усилиям,
– отметил сенатор Портман.
Отметим, что 2 марта генеральный прокурор Меррик Гарленд запустил оперативную группу KleptoCapture. Она следит за арестом активов нарушающих санкции США. Речь идет о банках и криптовалютных биржах, которые помогают уклоняться от санкций российским олигархам.
Тем временем при ОП создают экспертную группу по оценке санкций против России: объяснение от Зеленского: