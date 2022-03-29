З такою заявою виступили сенатори Майкл Беннет та Роб Портман. Законопроєкт є двопартійним і його суть у перепрофілюванні коштів із заарештованих активів в надзвичайні фонди.

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Фондом управлятиме Держдеп

Цим фондом має управляти Держдеп за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку.

Один із способів допомогти – це перейти від заморожування активів російських олігархів і заможних громадян до арешту їхніх активів і надання цього фінансування народу України для допомоги поточним гуманітарним зусиллям,

– зазначив сенатор Портман.

Зазначимо, що ще 2 березня генеральний прокурор Меррік Гарленд запустив оперативну групу KleptoCapture. Вона стежить за арештом активів тих, хто порушує санкції США. Мовиться про банки та криптовалютні біржі, які допомагають ухилятись від санкцій російським олігархам.