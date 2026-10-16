Об этом сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что может изучать враг?

По словам специалиста, в течение четырех лет полномасштабной войны россияне не проявляли такого интереса к видео прилетов "Гераней", как сейчас. Теперь же во многих российских телеграм-каналах появляются призывы к людям снимать последствия ударов и передавать записи за деньги.

Сообщение одного из российских телеграм-каналов с призывом прислать видео за вознаграждение / "Флэш"

Я думаю, причина заключается в применении на "Геранях" оптического распознавания целей и наведения на них,

– говорит он.

В частности, противнику может быть важно сопоставить работу систем наведения с фактическими результатами ударов. Такие записи могут помочь ему анализировать эффективность применяемых технологий и совершенствовать их.

Поэтому "Флэш" призвал украинцев не снимать и не публиковать видео попаданий российских ударных беспилотников. Заинтересованность противника в таких материалах свидетельствует об их потенциальной ценности для российских военных.

Напомним, ч Россия модернизировала ударные беспилотники "Герань-4", оснастив их американскими датчиками и специальной боевой частью для поражения мостов и опор линий электропередач. Дроны этой модификации оккупанты начали применять осенью 2023 года.

Беспилотник получил блок "МОХ" с высокоточным магнитометром американской компании PNI Sensor, который работает вместе с инерциальным модулем для повышения точности полета. Также на дрон установили систему "Сусанин", которая с помощью камеры сравнивает окружающее изображение с заранее загруженным эталоном и помогает определять маршрут к цели.

Кроме того, россияне заменили китайский турбореактивный двигатель Telefly на российский аналог, изготовленный в экономической зоне "Алабуга".

Особую угрозу представляет боевая часть КРСН – кумулятивно-режущая специальная нагрузка, предназначенная для перерезания конструкций мостов и опор линий электропередач. В то же время остальные электронные компоненты беспилотника остались такими же, как и в предыдущих версиях.