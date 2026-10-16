Про це повідомив радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що може вивчати ворог?

За словами фахівця, упродовж чотирьох років повномасштабної війни росіяни не виявляли такої зацікавленості у відео прильотів "Гераней", як зараз. Тепер же в багатьох російських телеграм-каналах з'являються заклики до людей знімати наслідки ударів і передавати записи за гроші.

Допис одного з російських телеграм-каналів із закликом надіслати відео за винагороду / "Флеш"

Я думаю, причина полягає у застосуванні на "Геранях" оптичного розпізнавання цілей та наведення на цілі,

– каже він.

Зокрема, противнику може бути важливо зіставити роботу систем наведення з фактичними результатами ударів. Такі записи можуть допомогти йому аналізувати ефективність застосованих технологій і вдосконалювати їх.

Тому "Флеш" закликав українців не знімати та не публікувати відео влучань російських ударних безпілотників. Зацікавленість противника в таких матеріалах свідчить про їхню потенційну цінність для російських військових.

Нагадаємо, Росія модернізувала ударні безпілотники "Герань-4", оснастивши їх американськими сенсорами та спеціальною бойовою частиною для ураження мостів і опор ліній електропередач. Дрони цієї модифікації окупанти почали застосовувати восени 2026 року.

Безпілотник отримав блок "МОХ" із високоточним магнітометром американської компанії PNI Sensor, який працює разом з інерціальним модулем для підвищення точності польоту. Також на дрон встановили систему "Сусанін", яка за допомогою камери порівнює навколишнє зображення із заздалегідь завантаженим еталоном і допомагає визначати маршрут до цілі.

Крім того, росіяни замінили китайський турбореактивний двигун Telefly на російський аналог, виготовлений в економічній зоні "Алабуга".

Особливу загрозу становить бойова частина КРСН – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження, призначене для перерізання конструкцій мостів та опор ліній електропередач. Водночас інші електронні компоненти безпілотника залишилися такими ж, як у попередніх версіях.